La ministra de Educación de la provincia, Andrea Centurión, habló sobre la

posibilidad de que se retomen las clases presenciales en Catamarca, y mencionó que

para que esto se concrete, es necesario que haya menos de 500 casos por cada 100

mil habitantes y menos del 80 por ciento de ocupación de camas Covid-19.

La titular de la cartera educativa señaló que, por ahora, Catamarca no está

cumpliendo con este requisito y por lo tanto no podrían retornar las clases

presenciales en la actualidad. Sin embargo, Centurión destacó que si la situación

cambia, las actividades áulicas podrían volver desde el 28 de junio, como lo tiene

previsto el Gobierno Provincial. De lo contrario, habrá que esperar a que transcurra el

receso invernal para que la efectivice la vuelta la presencialiad.

“Primero, aclarar que todo depende de la cuestión sanitaria y de la ocupación que

tengamos de camas en el Hospital Malbrán. La reunión que tuvimos con el ministro

(Nicolás) Trotta, con el gobernador (Raúl Jalil) y con el vicegobernador (Rubén

Dusso) son reuniones que semanalmente nos damos con el Consejo Federal y con

todos los ministros del país. Siempre que se respete lo que establece el DNU, que es

menos de 500 casos por cada 100 mil habitantes, y menos del 80 por ciento de

ocupación de camas, se puede volver a la presencialidad. Nosotros, en este caso,

hasta ahora no estamos cumpliendo con ese requisito, por ende no se podría volver a

clases presenciales. Simplemente se ha hablado que, si cambia esa situación, se

podría retomar desde el 28 de junio. De lo contrario, va a ser después del receso

invernal”, aseguró Centurión.

Al ser consultada sobre si la ocupación de camas estaría trabando el retorno a la

presencialidad, la ministra señaló que “con esa ocupación de camas estamos en

alarma epidemiológica, que es lo que establece el decreto nacional, que aún no se

puede retomar la presencialidad en las escuelas. Y ya lo ha explicado la Dra.

(Claudia) Palladino, que estamos en un descenso de casos, pero lo que falta

descender es la ocupación de camas Covid”.

En este sentido, vale mencionar que el Comité Operativo de Emergencia (COE) en el

informe coronavirus del martes 22 de junio detalló que hasta las 18.00 hubo una

ocupación de camas del 94,6 por ciento y 447 nuevos casos positivos.

Condicionamientos de los gremios

En otro pasaje, Centurión se refirió a los condicionamientos que pusieron algunos

gremios docentes para retomar la presencialidad, como la vacunación contra el

coronavirus completa de los docentes y no docentes, y que las infraestructuras de las

escuelas se encuentren en condiciones.

Con respecto a la vacunación, Centurión destacó que hasta el 18 de junio hubo un

“50,5 por ciento de docentes vacunados, según los datos cargados en el sistema de

vacunación nacional, con primera dosis. Y con segunda dosis, tenemos el 16 por

ciento de docentes vacunados. Eso fue hasta el 18 de junio”.

Luego, remarcó que todas las semanas reciben información por parte del ministerio

de Salud relacionada con el avance de la vacunación de docentes. “Este viernes

llegará una nueva información y también se la comunicaremos”, adelantó.

En relación al tema de las infraestructuras escolares, Centurión hizo énfasis en que

las obras están siendo administradas y ejecutadas por el ministerio de Infraestructura

y Obras Civiles. “Ahora que están en no presencialidad, tenemos guardias mínimas

en las escuelas, que los equipos directivos son los que abren para que puedan

ingresar a trabajar en las obras. Sin dudas la pandemia y el cierre temporario de

algunas cuestiones por ahí atrasan el avance, pero en todas las escuelas están

trabajando. El ministerio de Obras Públicas lleva un control de los avances de obra”,

cerró.

