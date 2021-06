Música

Se viene el segundo disco solista del músico, “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”, del que acaba de lanzar un adelanto.

Ya a fines de 2019 Damon Albarn había adelantado que trabajaba en un proyecto llamado “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” que obviamente se vio afectado por la pandemia. Sin embargo, hace algunos días el plan comenzó a concretarse cuando se anunció que el músico había firmado un contrato con Transgressive Records para publicarlo.

En un comienzo, el líder de Blur pensaba sólo en una pieza orquestal que había sido inspirada en los paisajes de Islandia, pero la cuarentena hizo que siguiera trabajando sobre su música y finalmente esa única canción ahora son 11, que conforman su nuevo álbum. Las mismas hablan sobre la pérdida, la fragilidad, la pérdida y el renacer, entre otros temas. “Anduve en mi propio viaje en la oscuridad mientras hacía este disco, eso me llevó a creer que una fuente pura todavía podría existir”, resumió Albarn, explicando el porqué del título del álbum y de la canción en la que todo empezó, que ya puede escucharse en todas las plataformas.

Se trata de una balada íntima, reflexiva y sentimental que resulta en un paisaje sonoro en el que se destaca lo instrumental.

En cuanto al álbum, estará disponible en plataformas digitales y formato físico el 12 de noviembre. Estas serán las canciones que lo compondrán:

1.- “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”

2.- “The Cormorant”

3.- “Royal Morning Blue”

4.- “Combustion”

5.- “Daft Wader”

6.- “Darkness To Light”

7.- “Esja”

8.- “The Tower Of Montevideo”

9.- “Giraffe Trumpet Sea”

10.- “Polaris”

11.- “Particles”

Rose Bouzon