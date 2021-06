Música

Se trata de una edición aniversario por los 30 años de su icónico disco de 1991 con covers de Miley Cyrus, J Balvin y Juanes, entre otros.

Este año se cumplen 30 años del lanzamiento de “The Black Album” de Metallica y la banda de Los Ángeles lo piensa celebrar a lo grande con una reedición del disco, además de una compilación en la que participarán medio centenar de artistas, entre los que se encuentran: Juanes, Elton John, Miley Cyrus, Weezer, J Balvin, y St. Vincent, entre otros. Ambos se lanzarán el 10 de septiembre en versión digital y sus formatos físicos llegarán el 01 de octubre.

Como adelanto, la agrupación compartió un tráiler oficial de los artistas que participarán en el proyecto, apodada “The Metallica Blacklist”, además de tres versiones de “Enter Sandman” (una remasterización del original de estudio, una versión en vivo del show de Metallica de 1991 en Moscú, y un demo del 12 de julio de 1990) y dos covers: uno de Juanes, de “Enter Sandman”, el otro de Miley Cyrus, Elton John, Watt, Yo-Yo Ma y Robert Trujillo de “Nothing Else Matters”.

La reedición oficial se lanzará en múltiples formatos, entre ellos, una caja de lujo que con 14 CDs, seis LP en vinilo, seis DVD, además de las versiones digitales y sets más pequeños. En cuanto a los DVDs, incluirán algunas imágenes del detrás de escena, videos musicales y “películas caseras” filmadas por el fotógrafo Ross Halfin, además de recitales en vivo.

En cuanto a los artistas que colaboraron de “The Metallica Blacklist”, son de los más variados géneros musicales como Royal Blood, Kamasi Washington, Mac DeMarco, St. Vincent, Weezer, Alessia Cara, Rina Sawayama, Jason Isbell and the 400 Unit, White Reaper, Corey Taylor, Idles, Mexican Institute of Sound, Flatbush Zombies, José Madero, Moses Sumney, J Balvin , The Neptunes, Phoebe Bridgers, Mickey Guyton, Darius Rucker y Chris Stapleton.

Rose Bouzon