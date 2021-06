Música

La cantante publicó un EP con demos y versiones alternativas de “Blue”

Para celebrar los 50 años de Blue, uno de los discos más emblemáticos de su carrera, Joni Mitchell lanzó Blue 50, un EP especial que incluye versiones alternativas de River y Urge For Going y los primeros demos de California y A Case Of You.

Durante una reciente entrevista con el escritor y director Cameron Crowe, Mitchell habló del impacto que tuvo Blue, cuando salió en 1971. En el disco, la cantante habla de su separación del músico Graham Nash.

“La mayor parte de los comentarios que recibí fue que había ido demasiado lejos y que me había expuesto demasiado. No me daba cuenta de lo que había creado. La primera respuesta fue muy crítica, sobre todo de parte de los cantautores hombres. Fue como si Bob Dylan se volviera eléctrico. Estaban asustados. ‘¿Es contagioso? ¿Todos tenemos que ser igual de honestos a partir de ahora?’. Eso es lo que los chicos me decían. ‘Guardate algo para vos, Joni. Nadie nunca va a hacer covers de tus canciones, son demasiado personales’”, reveló Mitchel.

Podes escuchar Blue 50 acá

Yamila Pagani