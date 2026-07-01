El cronograma de atención de esta semana es el siguiente:

• Jueves 2 de julio, de 15 a 18 horas, el móvil estará ubicado en Obispo Esquiú, entre Vicente Ponessa y avenida Latzina, en el barrio Villa Cubas de la Capital, acompañando al programa «Municipio en tu Barrio».

• Viernes 3 de julio, atenderá en la plaza principal de Los Altos, de 8 a 12 horas, y posteriormente se trasladará a la plaza principal de Alijilán, donde brindará atención de 14 a 17 horas.

Durante los operativos, los vecinos podrán realizar trámites de DNI, actualización de menores (5/8 años y 14 años), nuevos ejemplares y gestión de pasaporte, entre otros servicios.

Se recuerda que los valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para los trámites de solicitud son los siguientes:

• DNI regular: $10.000.

• DNI Exprés: $26.000.

• Pasaporte regular: $100.000.

• Pasaporte Exprés: $200.000.

Desde el Registro Civil se invita a la comunidad a aprovechar estos operativos, que forman parte de una política de descentralización de los servicios públicos, permitiendo que más catamarqueños puedan acceder a su documentación de manera rápida, ágil y cerca de sus hogares.