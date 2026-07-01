La Municipalidad de Valle Viejo informa a los vecinos que, en el marco de la ejecución de la obra de la red cloacal que se desarrolla en el departamento, entre el 29 de junio y el 3 de julio se llevarán adelante nuevas intervenciones en distintos sectores, con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Durante esta etapa, las tareas se concentrarán en dos frentes de obra. En la Zona 1, los trabajos se ejecutarán sobre calle Julio Herrera y sectores cercanos, donde se instalarán cañerías de 160 milímetros y se construirán bocas de registro. En tanto, en la Zona 2, las cuadrillas avanzarán sobre calle Fortunato Rodríguez, con la ejecución de cañerías de 160 milímetros y las correspondientes bocas de registro.

Como parte de las tareas complementarias, también se realizarán trabajos de bacheo de asfalto y llenado de tapas de hormigón en distintos sectores intervenidos, con el propósito de garantizar una adecuada recuperación de la calzada.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización preventiva dispuesta en cada frente de obra, a fin de resguardar la seguridad de trabajadores y conductores.

Las labores se desarrollarán en el horario de invierno, de 7:30 a 19:30 horas, en las zonas intervenidas. Fuera de esa franja horaria, la circulación vehicular podrá realizarse con normalidad.

La Municipalidad de Valle Viejo continúa avanzando con esta obra de saneamiento, considerada estratégica para ampliar la cobertura del servicio cloacal y seguir acompañando el crecimiento y desarrollo del departamento.

Fuente: Datamarca