La diputada Verónica Vallejos rechazó haber tenido relación con Ricardo Ocampo, condenado por abuso sexual, y explicó el contexto de una imagen que circuló en redes sociales.

La diputada libertaria Verónica Vallejos salió a despegarse públicamente de cualquier vínculo con Ricardo Ocampo, conocido como el “Maestro Amor”, luego de ser cuestionada por su designación como presidenta de la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia en la Legislatura.

Ocampo fue condenado en 2014 a 14 años de prisión por abuso sexual reiterado, corrupción de menores y violación en la provincia de Catamarca.

“No tengo ningún vínculo”

En declaraciones a El Esquiú Play, la legisladora fue categórica: “Lo dejo claro, no tengo ningún tipo de vínculo con el señor”, afirmó.

La polémica surgió a partir de la difusión de una fotografía en redes sociales donde se la ve saludando al denominado “Maestro Amor”. Vallejos explicó el contexto de la imagen y negó cualquier tipo de relación política o personal.

El contexto de la foto

Según relató, la imagen fue tomada durante una visita a un encuentro con emprendedores en la localidad de Nueva Coneta.

“Esa foto fue sacada en un contexto donde fui invitada para visitar emprendedores. Me presenté, no fui como legisladora, fui con mis hijos”, explicó.

En ese sentido, agregó que su presencia estuvo vinculada a su interés por conocer proyectos relacionados con el TDAH, una temática que —según indicó— la atraviesa en lo personal por la situación de sus hijos.

“Un saludo no implica un vínculo”

Vallejos sostuvo que el contacto con Ocampo se limitó a un saludo circunstancial y rechazó cualquier interpretación política del hecho.

“Lo saludé como saludo siempre a todos. Eso es lo que ha pasado. Acá no hay una cuestión política”, remarcó.

Además, aclaró que ese gesto no implica aval ni coincidencia con las causas por las que fue condenado.

La legisladora insistió en que no mantiene ningún tipo de relación con Ocampo y pidió que las acusaciones sean respaldadas con pruebas.

“Decir que tengo un vínculo con la persona, la verdad, para decir eso tienen que comprobarlo. Yo no tengo ningún tipo de vínculo”, concluyó.