El intendente de la Capital declaró oficialmente al diplomático europeo como visitante ilustre de la ciudad.

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibió en las instalaciones del Nodo Tecnológico Municipal al embajador designado de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, en un encuentro institucional orientado a estrechar lazos de cooperación cultural, científica y tecnológica.

Durante la jornada de trabajo, de la que también participó el subsecretario de Transformación Digital y Gestión Pública, Emilio Ramaci, el jefe municipal declaró oficialmente al diplomático europeo como visitante ilustre de la ciudad.

Esta visita internacional permitió que el embajador conociera de primera mano «los proyectos estratégicos de vanguardia que se están impulsando en la Capital», señalaron fuentes oficiales. Tras recorrer los laboratorios, Nicoletti expresó su grata impresión sobre la gestión local señalando: «Me encontré aquí, en el Nodo Tecnológico, con una realidad que pude palpar de primera mano, observando la visión de futuro que tienen el intendente y la ciudad. De verdad, eso me impresionó mucho y de forma muy positiva».

En ese mismo sentido, el diplomático italiano destacó la importancia de profundizar la histórica relación que une a su país con nuestra región, manifestando que siempre ha existido una relación estrecha entre Catamarca, Argentina e Italia, con lazos culturales y familiares muy fuertes desde el principio de las corrientes migratorias.

Asimismo, Nicoletti adelantó que buscarán trabajar de manera coordinada junto al agregado científico de la embajada con el propósito de crear nuevas oportunidades de desarrollo conjunto, transferencia de conocimientos y formación en nuevas tecnologías.