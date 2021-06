Música

“Siempre he dicho que el mundo es un lugar diferente para los que tienen el corazón roto”, escribió Taylor Swift este fin de semana, al anunciar que su álbum de 2012, “Red” sería el siguiente en relanzar como Taylor Version.

“Se mueve en un eje diferente, a una velocidad diferente. El tiempo retrocede y avanza fugazmente. Las personas con el corazón roto pueden pasar por miles de micro emociones al día tratando de descubrir cómo superarlas sin levantar el teléfono para escuchar esa vieja voz familiar. En la tierra de la angustia, los momentos de fuerza, independencia y rebelión despreocupada se entrelazan intrincadamente con el dolor, la vulnerabilidad paralizante y la desesperanza. Imaginar tu futuro siempre puede llevarte a un desvío hacia tu pasado.Y esto es todo para decir, que el próximo álbum que lanzaré es mi versión de Rojo”, explicó en sus redes.

Editado originalmente en 2012, la cantante lo regrabará en su totalidad para recuperar la propiedad intelectual de su música, luego de que los derechos de sus primeros seis álbumes –Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, y Reputation- hayan terminado en manos de un fondo de inversión ajeno a la artista.

“Esta será la primera vez que escuchen las 30 canciones que debieron estar en Red. Y bueno, uno de ellas incluso dura diez minutos. Red (la versión de Taylor) saldrá el 19 de noviembre”, concluye el texto.

Por supuesto que las redes se llenaron de mensajes y convirtieron al actor Jake Gyllenhaal en trending topic: fue la ruptura con él lo que inspiró el disco de Taylor.

El nuevo disco ya está disponible para su preventa en el sitio oficial https://store.taylorswift.com/.

