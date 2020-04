28 abril, 2020 12:45

La mujer y su madre se turnan para hacer guardia y preservar la seguridad del niño. El preso se encuentra dentro del grupo de riesgo por el coronavirus.

Martín Brites, el juez de la causa

Hace algunos días, los medios cubrieron lo que fue una protesta con características de motín en el penal de Devoto. En esa ocasión, los reclusos se organizaron para pedir por sus compañeros que forman parte de los grupos de riesgo del coronavirus.

Luego de algunas negociaciones, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, recomendaron las excarcelaciones para los detenidos más vulnerables al contagio del coronavirus (Covid-19).

“La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contacto y la contaminación pueden llegar con mucha facilidad y en los penales hay gente con factores de riesgo, debilitada”, explicó el mandatario y recordó la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual sugirió buscar alternativas para los presos por cuestiones sanitarias.

Es por eso que en algunas provincias comenzó a implementarse esta reglamentación provisoria. Una de ellas fue Misiones. Allí la Justicia provincial benefició con la prisión domiciliaria a un hombre que está acusado de violar a su propio hijo cuando tenía ocho años. El hombre, recibió este beneficio ya que tiene asma, por lo que fuma parte de los grupos de riesgo.

Ante esta decisión la madre no pudo evitar demostrar su indignación por la seguridad del pequeño. “No entiendo la decisión que tomó el Juez, si es por el coronavirus, creo que en la cárcel estaría más resguardado. Qué posibilidades hay de que él no se escape o me mate o nos mate, ese es mi miedo”, dijo la mujer en una entrevista en Radio Nacional Iguazú.

Entre ellos y el abusador, hay solo 20 cuadras de distancia. El hombre actualmente cuenta con una tobillera electrónica. Ante la preocupación de que pueda acercarse y vengarse, tanto ella como su madre se turnan por las noches para hacer guardia.

“(El juez) me había dicho que no podía encarcelarlo porque se presentó cada vez que fue citado y era un buen trabajador”, indicó la mujer. ante esto, ella no tuvo más remedio que contárselo a su hijo. “Primero se asustó un poco, pero busqué darle tranquilidad. En esa charla me pidió que le compre un cuchillo con funda para poder defenderse. Me da miedo (la prisión domiciliaria) porque me odia, se puede escapar o lo que es peor, hacer alguna macana. Esa tobillera no garantiza nada”, aseguró la mujer muy dolida por la situación.

La mujer había realizado la denuncia en 2018. Luego de dos cámaras Gesell, pericias psicológicas y exámenes médicos, los jueces confirmaron los abusos por parte del hombre.

Fuente: tn.com.ar