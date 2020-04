28 abril, 2020 12:46

En las redes sociales el look de un pájaro llamado Barry marca tendencia por el colorido peluquin que cambia de color según el día.

Barry, el pájaro influencer que impone su look con un “peluquin” colorido

El look de un pájaro llamado Barry, en honor a uno de los integrantes de los Tres Chiflados, revoluciona las redes. No hace falta ser una estrella o un modelo internacional para que te elogien el estilo o el look. Barry es un ejemplo de que lo imposible puede ser real.

Todos los dias Barry comparte su particular peinado y sus looks que parece un peluquin como los que usan las personas calvas. El pájaro es elogiado por sus 2500 seguidores en Instagram.

Barry es un canario gloster que no suele verse en la vida silvestre ya que es el resultado de décadas de cruzas entre distintas razas de aves. Estos pájaros que tienen un especie de “peinado Beatle” y no son tan sociables como lo pueden ser los loros. Además escapan de la compañía humana.

Este pájaro gloster como Barry resulta de la unión de los canarios corona y consort, por lo tanto, se le considera relativamente nuevo. Los glosters también se distinguen por cantar muy bien, lo cual apoya la idea de que su corte se parece más al de la mitica banda los Beatles.

Pero Barry es especial porque está perfectamente peinado, y además de su cuenta de Instagram es usuario de Tik Tok donde también impone tendencia con su look.

