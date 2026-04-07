Con el objetivo de seguir acercando los servicios del Estado a cada vecino y vecina, el Registro Civil Catamarca sigue recorriendo la Provincia con el Móvil de Documentación Rápida, que desplegará esta semana un nuevo cronograma de operativos tanto en la Capital como en el interior catamarqueño.

Estas jornadas de abordaje territorial permiten gestionar trámites de DNI y Pasaporte de manera ágil, accesible y cercana, garantizando el derecho a la identidad a todos los catamarqueños.

Cronograma de operativos:

Miércoles 8: de 16 a 19 horas, en el Parque Lineal (Avenida Italia y Perú).

Jueves 9: de 17 a 20 horas, en Plaza Virgen del Valle (Zona Norte), en el marco de Catamarca Fraterna: Tiempo de Zamba.

Viernes 10: de 8.30 a 13.30 horas, en Plaza San Martín, junto a Catamarca con Vos.

de 16 a 19 horas, en Barrio Luis Franco (calles Francisca Graneros de García, entre María Emilia Zamora y Joselin Cerda Rodríguez).

Nuevos valores de trámites según RENAPER:

En cumplimiento con las disposiciones del Registro Nacional de las Personas, se aplican los montos actualizados vigentes en todo el país. Los vecinos podrán optar por modalidades común o express:

DNI común: $10.000 (entrega aproximada en 50 días)

DNI express: $26.000 (entrega entre 5 y 7 días)

DNI para extranjeros: $20.000

Pasaporte común: $100.000 (entrega aproximada en 50 días)

Pasaporte express: $200.000 (entrega entre 5 y 7 días)

Estas acciones forman parte de una política pública sostenida que busca garantizar el acceso a la documentación en todo el territorio provincial, facilitando que más ciudadanos puedan contar con sus trámites al día sin necesidad de trasladarse largas distancias.

El Registro Civil invita a la comunidad a acercarse a los distintos puntos del operativo y aprovechar estos servicios esenciales cerca de su hogar.