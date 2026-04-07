Una nueva controversia envuelve a la gestión de Susana Zenteno al frente de la Municipalidad de Valle Viejo, tras detectarse una conexión eléctrica irregular en un edificio municipal ubicado sobre calle Joaquín Acuña.

Según trascendió, obreros del propio municipio habrían realizado una intervención para restablecer el suministro eléctrico ante la falta de energía en el lugar. Sin embargo, el procedimiento no contaría con un medidor habilitado, condición básica que deben cumplir todos los usuarios del servicio eléctrico.

Este tipo de conexiones, además de ser consideradas ilegales, implican un serio riesgo para la seguridad, ya que las instalaciones precarias pueden derivar en accidentes eléctricos, incendios u otros incidentes que comprometan tanto a trabajadores como a vecinos de la zona.

La situación abre interrogantes no solo sobre el cumplimiento de las normativas vigentes, sino también sobre los controles internos y la responsabilidad en la ejecución de este tipo de soluciones improvisadas dentro del ámbito estatal.

En este contexto, crece la preocupación por el manejo de los recursos públicos y la necesidad de garantizar condiciones seguras y legales en cada dependencia municipal, evitando prácticas que puedan derivar en consecuencias judiciales o poner en peligro a la comunidad.

Fuente: Claudia Spin