Música

Durante un concierto Billie Joe Armstrong levantó una máscara del ex presidente de Estados Unidos con la palabra “idiot” escrita en la frente.

Green Day comenzó este lunes la gira norteamericana de su nuevo disco Saviors. El show inaugural fue en Washington y tuvo un momento protagonizado por Billie Joe.

Mientras la banda interpretaba “American Idiot”, el músico levantó una máscara de Donald Trump con la palabra “idiot” escrita en la frente, que había sido arrojada por un fanático de la primera fila. Además, cambió la letra de la canción para decir “I’m not a part of a MAGA agenda”, haciendo referencia al eslogan de campaña de Trump del 2016, Make America Great Again.

Green Day, performing in DC, tweaks the American Idiot lyric to “I’m not a part of a MAGA agenda” pic.twitter.com/nUaVHTKVvu — Sahil Kapur (@sahilkapur) July 30, 2024

Las bromas provocaron la ira de los republicanos y conservadores que ahora intentan “cancelar” a Green Day. En redes sociales hicieron un llamado a boicotear a la banda, a no escuchar su música ni comprar merchandising o asistir a sus conciertos.

Esta no es la primera vez que la banda de pop punk apunta contra el actual candidato a presidente de Estados Unidos. Billie Joe Armstrong es un enorme crítico de Donald Trump, a quien en repetidas ocasiones calificó de “fascista” comparándolo con Adolf Hitler. Además, apoyó las candidaturas presidenciales de Barack Obama en 2008 y 2012, y de Bernie Sanders en 2016 y 2020.