El Ministro de Salud de la provincia, Lucas Zampieri, participó del lanzamiento de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2024 en la Maternidad Provincial “25 de Mayo”, bajo el lema “Cerrar la brecha: apoyo a la lactancia materna para todos”. Como todos los años, durante el encuentro se presentó el Comité de Lactancia y datos sobre el Centro de Lactancia y sus beneficios.

En este contexto, es importante mencionar que durante toda la semana se llevaran adelante actividades de promoción y concientización sobre la lactancia destinadas a las personas gestantes y lactantes que visitan o se encuentran internadas en el centro de salud.

Al respecto, la referente del Centro de Lactancia, Carina Colla comentó que durante todo el año se realizan charlas de lactancia para personas que van a tener cesárea y para aquellas que están por recibir el alta.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que “las personas se acerquen y se saquen las dudas; somos unos convencidos que la lactancia es el mejor alimento para los niños, pero la publicidad y las grandes campañas se interponen y hacen que las personas crean que una fórmula que se puede comprar en cualquier supermercado es mejor que las que produce el cuerpo”.

En cuanto al lema, Colla explicó que “está dirigido a todas las personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo que la salud del bebe se encuentra afectada o que tienen poco acceso al sistema de salud puedan estar acompañadas y contenidas para continuar la lactancia, porque todas las personas pueden dar lactancia materna”.

En este sentido continuó resaltando la importancia de la leche humana, “es un alimento perfecto, que es generado por nuestro cuerpo; la naturaleza nos da la posibilidad de alimentar a nuestros niños con alimentos que son patrones de oro, por eso insistimos que no hay que desaprovechar esa oportunidad y no pensemos que nuestra leche no alimenta”. En este sentido agregó que “nuestro objetivo es que hasta los seis meses puedan dar lactancia exclusiva y que luego se complemente con el inicio de la alimentación”.