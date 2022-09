DIFERENCIAS

El diputado Eduardo Andrada blanqueó que hay un malestar con el ultracorpaccismo y advirtió que buscarán ser escuchados en las consideraciones del bloque.

Tras la crisis interna oficialista en la Cámara de Diputados, que se profundizó con la elección del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se consolida el grupo de los ocho, el grupo Desacato que toma distancia del ultracorpaccismo que conduce la Cámara baja, el bloque del Frente de Todos y que se quedó también con la presidencia de la comisión más importante. El diputado Eduardo Andrada fue contundente al señalar que no tienen intención de conformar un sub-bloque dentro del Frente de Todos, pero advirtió que “si la conducción se va a radicalizar, seguramente en otra charla hablaremos de otra forma”.

El legislador que responde al grupo Esperanza, que tiene como referente al ministro de la Vivienda, Fidel Sáenz, reconoció la interna por la que transita el oficialismo y admitió que el sector pretendía que el diputado Gustavo Aguirre asuma en la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Siento que hay que consensuar y no imponer el número, porque si imponemos el número para una elección de una Comisión, si imponemos un número para sacar un documento, si imponemos un número para lo que sea, nos deja prácticamente en otro lugar a nosotros”, dijo en clara alusión al grupo de los ocho conformado por Gustavo Aguirre, Estela Nieva, Maximiliano Mascheroni, Cinthia Gambarella, Guillermo Marenco, Eduardo Andrada, María Argerich y Adriana Díaz, que es la presidenta del Partido Intransigente. A este grupo podrían sumarse otros legisladores que se encuentran en una zona gris y que por ahora prefieren ser cautos y observar cómo se desarrolla la novela.

“Hay que trabajar hasta última instancia para poder pulir eso y que sea un bloque que salga fortalecido y que cada uno de los que pide, cada uno que piense algo sea escuchado y que se lo pueda tratar en el recinto”, señaló y se mostró también a favor de lograr acuerdos con la oposición.

En diálogo con el programa Cae el Telón de Radio Ancasti, Andrada reconoció que las diferencias ya se habían manifestado en la sesión especial del sábado 3 cuando se trató el proyecto para repudiar el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner. “Si nosotros, ante un hecho tan aberrante como el magnicidio contra la vicepresidente de la Nación, en una sesión especial, no somos capaces oficialistas y opositores de sacar un documento en repudio y bueno…. En el Senado lo hicieron, por qué no lo podíamos hacer en Diputados”, se preguntó y recordó que esa cuestión también fue sometida a votación y el bloque decidió bajar el proyecto como había sido presentado por la diputada Cecilia Guerrero.

Luego, volvió a plantearse la necesidad del consenso antes de la elección del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En este caso, Andrada consideró que fueron escuchados en el sentido que el ultracorpaccismo bajó la propuesta que tenían que era Analía Brizuela como candidata. “Ahora, si la conducción se va radicalizar y bueno, seguramente que en otra charla hablaremos de otras cosas”, advirtió en el primer mensaje del sector a sus pares.

En este sentido aclaró que el sector no cuestiona a la figura de Figueroa Castellanos. “Tampoco es que exista un malestar y que el diputado no pueda ser el presidente de la comisión. Yo no lo veo así, lo que veo es que la persona era el doctor Gustavo Aguirre. No salió y bueno plantearemos todos estos temas en la comisión de Asuntos Constitucionales y en las diversas comisiones para ver qué agenda nueva podemos traer a la sociedad, analizar qué nos está pidiendo”, manifestó.

Andrada aclaró que no es intención del sector avanzar en la ruptura del bloque. “No creo que esa sea la salida. Yo creo que la gente quiere que nos unamos y no que nos peleemos, nos pide al oficialismo y a la oposición tratar temas en conjunto, legislar en conjunto, fijarnos qué leyes pueden ser beneficiosas para la comunidad”, planteó.

Fuente: El Chasqui Digital