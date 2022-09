El 27 de septiembre del año 2021 en forma conjunta entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación, AFIP, el Banco de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, se crea por Decreto N° 660 el Programa REGISTRADAS de alcance Nacional. El mismo ha venido a apoyar a la Ley Nacional 26844 y tiene como finalidad garantizar la creación de nuevos empleos formales de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, la mejora de sus condiciones de trabajo y el acceso a derechos.

Al ser los trabajos de casas particulares una actividad altamente feminizada, en un estrecho vínculo con el ámbito del cuidado, vuelve a estas relaciones laborales inestables, precarias y de bajo ingreso salarial, acrecentando en gran medida la subocupación de las y los trabajadoras/es sin garantía de ningún tipo de derecho laboral efectivo. En tal sentido, el Programa Registradas busca reducir la informalidad, garantizar la permanencia en un empleo registrado y promover la bancarización.

Todo tipo de relación laboral debe estar registrada sin importar su modo contractual, es por ello que la actividad en relación al trabajo en casas particulares se rige por la Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Esta norma rige en todo el territorio nacional las relaciones laborales que se entablan con los empleados y empleadas por el trabajo que prestan en casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y que no implica para el empleador lucro o beneficio económico directo, cualquiera sea la cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que son ocupadas para tales trabajos.

La Ley 26844 y su decreto reglamentario 467/14 prevén la posibilidad de deducir el sueldo de las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares del impuesto a la ganancia. Hay que tener en cuenta que la registración de trabajadoras bajo el régimen de casas particulares promueve el acceso a sus derechos laborales y por tanto que ANSES se haga cargo del salario mediante las licencias por nacimiento y el empleador o la empleadora quedan protegidos ante posibles demandas legales.

En tal sentido el PROGRAMA REGISTRADAS presenta dos tipos de intervención a tener presente; por un lado otorga beneficios económicos a la parte empleadora que realice una nueva registración, el Estado Nacional bonifica entre el 30% y 50% del salario durante 6 meses a las nuevas trabajadoras que sean registradas por sus empleadores. Este porcentaje se calcula en base al ingreso bruto mensual que el empleador declare al momento de la registración el cual no puede superar el monto de $280.792 promedio mensual; si el monto promedio mensual declarado por el empleador es inferior a los $196.554, la bonificación será del 50% de la remuneración neta mensual. Si el ingreso se ubica entre $196.554 y $280.792, será del 30% de la remuneración neta mensual, según el convenio colectivo del sector.

El monto mensual máximo del beneficio no podrá superar el 50 % de la remuneración neta mensual indicada para la categoría “Personal para tareas generales”, según el monto vigente al momento del pago

Por otro lado las trabajadoras o los trabajadores verán garantizados sus derechos laborales accediendo a obra social, cobertura de seguro por accidente (ART) y aportes jubilatorios. Una vez que la parte empleadora registre la nueva relación laboral y sea otorgado el beneficio de la cobertura salarial del 30% o 50%, se procederá a la apertura de oficio de una cuenta sueldo en pesos en el Banco de la Nación Argentina por parte del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, a nombre de la trabajadora donde se depositará el beneficio.

Este proceso de bancarización que se inicia con la adhesión al Programa REGISTRADAS, permite también el acceso a paquetes de beneficio que el Banco de la Nación tiene previsto especialmente para trabajadoras y trabajadores de casas particulares.

Para llevar a cabo la registración de una nueva relación laboral en el marco del REGISTRADAS, se debe ingresar con CUIL y Clave Fiscal a casasparticulares.afip.gob.ar, La inscripción al programa debe ser solicitada por la parte empleadora hasta el 31 de diciembre de 2022.

Un dato altamente importante a tener presente es que el Programa Registradas es compatible con la Asignación Universal por Hijo, Asignación universal por embarazo, Tarjeta Alimentar, Progresar y Potenciar Trabajo por lo que, registrar a una trabajadora bajo el régimen del trabajo de casas particulares no implica la pérdida de ninguno de estos derechos mencionados. Para acceder al beneficio las trabajadoras deben dedicar un mínimo de 6 horas semanales declaradas por la parte empleadora. Asimismo deben desempeñar tareas enmarcadas dentro de las categorías de personal para tareas específicas, de caseros y caseras, de asistencia y cuidado de personas o de personal para tareas generales.

Aquellas trabajadoras y empleadores que quieran acceder a mayor información sobre el programa pueden acercarse por las oficinas de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación sitas en Junín 690.

Por resolución de conflictos laborales en el ámbito del Trabajo de Casas particulares en el marco de la Ley 26844, pueden dirigirse al Consejo Domestico de la Dirección Provincial de Inspección Laboral ubicado en el Pabellón N° 5 del CAPE.