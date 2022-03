CRIMEN DE BAÑADO DE OVANTA

Verónica Rasguido expresó que se siente conforme con la pena, aunque llena de dolor por la ausencia de su hijo.

Tras el dictamen de los jueces en la Cámara Penal 3 que condenó a Elías Nievas a prisión perpetua, Verónica, mamá de Agustín Rasguido, dijo sentir que se hizo justicia, pero que no es capaz de perdonar al asesino de su hijo.

“Se hizo justicia. Mi hijo no está, pero se hizo justicia. Espero que pague lo que hizo y la Justicia determinó que va a pagarlo, deseo que termine a donde tiene que estar”, pudo declarar en medio de su angustia.

“Me duele mucho, no está mi hijo. Lo mío es dolor, dolor, dolor, pero bueno, la Justicia actuó y por lo menos queda en la sociedad saber que la Justicia de Catamarca actuó”, destacó.

Ante la consulta de si estaba dispuesta a perdonar, esa pregunta de rigor que parece innecesaria a veces, señaló que lo dejará para Dios. “¿Quién me saca el dolor a mí?, retrucó la mujer.

“Actuó con alevosía, no era forma de dar solución a lo que supuestamente decía que había, no sé qué los ha enfrentado, que lo llevó a realizar lo que hizo. ¿Por qué quitarle la vida de la forma que le quitaron? Él está como si nada, no hay arrepentimiento de este tipo. No tengo a quién perdonar, no perdono, hay un Dios y lo va a personar si cree que es lo que corresponde. Por mi lado, lo que me hizo no tiene perdón, no lo puedo perdonar ni a él ni a nadie. No se da cuenta el daño que ha hecho”.

Fuente: El Chasqui Digital