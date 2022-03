La Intendenta Susana Zenteno, acompañada de los concejales, funcionarios y vecinos, presentó el nuevo camión grúa en el estacionamiento del Parador Municipal de Tres Puentes.

El utilitario estará destinado al recambio de las luminarias, y por la extensión de la grúa a 17 metros, podrá ser utilizada en las columnas de alumbrado de la Circunvalación.

La intendenta chacarera agradeció la inquietud del ex Jefe de los Electricistas “Lito” Villagrán, quién falleció durante la pandemia. “Él siempre se comunicaba conmigo y me insistía que, con el viejo camión, no podían trabajar bien.

Se preocupó por buscar los presupuestos, constantemente me decía hay que buscar un camión nuevo. Valoro mucho esas acciones. Ante eso y atenta realicé las gestiones en el Gobierno Nacional, y presentamos el proyecto al Ministerio del Interior y hoy contamos con este moderno vehículo para brindar un mejor servicio a los vecinos” expresó.

Por su parte, el Jefe de Alumbrado Público Ángel Villagrán, destacó que “hace mucho que no teníamos un camión nuevo, más de 20 años. Esto nos permitirá trabajar seguros.

El otro camión era muy antiguo, no funcionaba bien y la grúa no era extensa, por eso muchas veces no podíamos cambiar las lámparas en algunos sectores”. Con esta adquisición, el municipio busca optimizar el alumbrado público, ya que anteriormente dependían en forma exclusiva de vehículos de otras reparticiones para efectuar el recambio de las luminarias.