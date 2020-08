Días pasados, el policía judicial denunciado por su expareja por violencia y otros

hechos, sumó otra denuncia más por parte de la mujer, que a fines de mayo pasado

denunciara al efectivo por hostigarla, amenazarla con exhibir fotos íntimas suyas y

exigirle que se quite la vida.

Pese a esta nueva denuncia, el sujeto que es investigado por la Fiscalía de

Instrucción Penal N 4º, aún no ha sido imputado bajo ningún cargo, según se

informó, porque a causa de la pandemia, no se han concretado las pericias

informáticas ordenadas a los dispositivos secuestrados en la casa del hombre.

Cabe señalar que tal y como publicó El Esquiú.com en su edición del 3 de junio

pasado, la mujer denunció a su ex, un policía judicial, por atormentarla

permanentemente y exigirle que tenga sexo con ella bajo la amenaza de difundir

fotografías íntimas de ella, las que obtuvo mientras estaba en pareja con ella.

La querella que representa a la mujer presentó oportunamente un CD repleto de las

amenazas emitidas por el sujeto.

El hombre está denunciado por chantaje, amenazas e instigación al suicidio ya que

en algunos de los intimidantes mensajes, que presuntamente le sigue enviando a su

expareja, llega a decirle que tiene que quitarse la vida para hacerle un bien a la

comunidad, todo esto sumado a insultos irreproducibles.

Relacionado