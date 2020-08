La reapertura de los establecimientos escolares, ya genera polémica entre los docentes de la provincia. Según lo indicado por el Ministerio de Educación hoy se hicieron presente los equipos directivos, administrativos, auxiliares docentes y personal de servicios generales. La tarea de ellos es bastante ardua y entre las labores se incluye el relevamiento del edificio escolar, efectuar los ajustes vigentes en el protocolo sanitario, es decir, la

limpieza, desinfección, desmalezamiento, refacciones edilicias y ejecución de medidas sanitarias vigentes.

El punto es que para poder lograr todo esto, los directivos no fueron previstos en su gran mayoría, con los insumos de limpieza. En el relevamiento

que realizó Diario La Unión, las escuelas no sólo se encontraban en un mal estado en cuanto a lo edilicio, sino también respecto a la limpieza. Ante

esto, muchos docentes debieron sacar de su bolsillo para comprar la lavandina y otros elementos como para poder iniciar con la limpieza. Esto ya

había sido alertado por Ateca, en la voz de Jorge Molas, quien había adelantado que esta situación se iba a dar.

Se debe indicar que los directivos consultados señalaron que las partidas para la compra de los elementos de limpieza sí están previstas por

Educación pero que eso lleva un tiempo administrativo y para esta reapertura, que a muchos tomó de sorpresa, los mismos no pudieron estar listos.

En los días que restan desde hoy y hasta el 18 y 24, que son las fechas en las que los alumnos que previó Educación regresen a las aulas, la tarea que

se les presenta a los equipos directivos es mucha.

En varios edificios roturas, fallas en los sanitarios y escasez de agua.

Trotta

Mientras las escuelas de Catamarca reabrieron tras el largo periodo de la cuarentena, el ministro de Educación de la Nación; Nicolás Trotta

manifestó en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, que de acuerdo a lo consensuado con el gobierno provincial, el 18 de agosto volverán a las

aulas los estudiantes que están terminando niveles, como egresados del último año de estudio secundario. “Queremos priorizar los que están

terminando niveles, es ahí donde debemos dar pasos concretos y de acuerdo como se vaya llevando acabo la realidad epidemiológica avanzaremos”

explicó.

A su vez el titular de la cartera educativa a nivel nacional, declaró que los padres y tutores deben estar tranquilos con respecto al mandar o no a los

chicos a las escuelas, ya que considera que la habilitación se da cuando están todas las condiciones para llevar adelante el inicio de las clases. “El

temor tenemos que derivarlo con información, se tomarán todas las medidas protocolares, eso debe dejarlos tranquilos, es un regreso progresivo”

expresó.

Por último el Ministro Trotta concluyó con que “Es obligatorio el derecho a la educación, tenemos que buscar los caminos para garantizarla, somos

conscientes de que hay muchos estudiantes que están en grupo de riesgo y no podrán presenciar las clases, pero debemos trabajar para que de

manera efectiva lo puedan realizar de manera virtual”.