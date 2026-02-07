GRAN CANTIDAD DE PÚBLICO ACOMPAÑÓ EL INICIO DE LAS CELEBRACIONES

Catamarca es Chaya y Carnaval, el circuito carnavalero de febrero, comenzó el jueves con una noche inolvidable con el Jueves de Compadres en la Casa de la Puna, en la ciudad Capital. El canto, el baile, las risas, el disfrute y las ganas de compartir marcaron la primera velada. En el inicio, se pudo notar que incrementó considerablemente la cantidad de público que se unió para ser parte de esta fiesta. Esto también fue posible por la integración de diferentes chayas que promueven o realizan artistas catamarqueños.

Este sábado 7 de febrero será el momento de la Catuchaya. Se hará en el Club Atlético Sarmiento, ubicado en Avenida Acosta Villafañe 1300, en la Capital, desde las 19.00. Será la edición N° 5 de este evento. En esta ocasión, se presentarán Los Aguirre, La Triada, Andrea Ochoa, Ariel Martínez, Caravana Catucha, Semilla Gaucha, Carlos Di Pardo, Rafa Toledo y por supuesto, el Dúo Catuchos, anfitriones de la fiesta.

Desde la organización de Catuchaya indicaron que estaban esperando con ansias esta fecha. Según comentaron, trabajaron con mucho tiempo de anticipación para este evento. También explicaron con qué sentido fue armada la cartelera: el interés de amigos, músicos y artistas de querer estar presentes y brindarse al público. Para la noche del sábado, prometen música para que se luzcan los bailarines. Hay expectativas de que sea una gran noche para todos los que quieran chayar y divertirse.

La entrada es gratuita. En el lugar, habrá venta de comidas y de bebidas, pañuelos y albahaca para quienes deseen comprar. Quienes asistan, pueden llevar reposera para tener mayor comodidad. La Catuchaya no se suspende por mal tiempo.

Cómo sigue el carnaval

El jueves 12, en el marco del Jueves de Comadres, desde las 18 horas se llevará a cabo una convocatoria en Mota Botello y Rivadavia, desde donde partirá una caminata con cajas, albahaca, harina, instrumentos y canto hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se desarrollará la tradicional ceremonia de comadrazgo que, este año, contará con el madrinazgo de la reconocida bailarina Silvia Zerbini.

El circuito continuará el viernes 13, a las 20 horas, con la Caravana Catucha, también en el Club Sarmiento. El sábado 14, desde las 17:30 horas, se celebrará la Chaya de las Comadres en el Patio del Urbano Girardi, con un espacio especial para las infancias y con la ceremonia del bautismo, para todos los que debuten en la chaya.

El domingo 15, a partir de las 18 horas, se realizará la Chaya de los Hermanos Rodríguez en el Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en calle Almafuerte N° 43.

En tanto, el lunes 16, a las 20 horas, tendrá lugar el Carnaval del Valle en Finca La Mercedita, en San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, mientras que a las 20:30 horas se desarrollará la tradicional Chaya de Alico en el Club Juventud Unida de Santa Rosa, sobre avenida Virgen del Valle, celebración que dio origen hace diez años a este circuito chayero que continúa creciendo año tras año.

Finalmente, el martes 17, de 14 a 20 horas, se llevará a cabo la Chaya de los Galleguillo en La Mabel Campo & Arte, en Villa El Portezuelo, departamento Valle Viejo.