Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular que lo dejaría afuera del próximo compromiso internacional.

El mediocampista tendría cerca de 2 meses de recuperación.

El partido ante España está programado para el 27 de marzo.

El cuerpo técnico analiza variantes en una zona clave del equipo.

La Selección Argentina recibió una pésima noticia a semanas de la Finalissima. Se trata de la lesión de Giovani Lo Celso, quien podría perderse el enfrentamiento ante España por un problema físico que demandaría una recuperación prolongada, según los primeros estudios médicos difundidos por su club.

El mediocampista sufrió una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho, una dolencia que se produjo durante un partido disputado el 22 de enero, en el que apenas pudo permanecer unos minutos en cancha antes de ser reemplazado.

El proceso de recuperación demandaría cerca de dos meses, aunque los plazos dependerán de la evolución física y la respuesta al tratamiento. Este tipo de lesión suele requerir rehabilitación progresiva para evitar recaídas, por lo que su presencia en el compromiso internacional quedó seriamente comprometida.