El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un decreto para quintuplicar la cuota de importación de carne vacuna argentina hacia el país norteamericano. La medida establece un aumento del cupo anual de 20.000 a 100.000 toneladas con el objetivo de garantizar valores accesibles para los consumidores estadounidenses. Esto causó el rechazo de productores norteamericanos.

El mandatario justificó la decisión como una respuesta a la crisis de suministros que afecta a las familias trabajadoras de su país. Según el texto oficial titulado “Garantizar carne vacuna a precios accesibles”, la iniciativa busca aumentar el stock de carne molida magra de res. Trump calificó la acción como una herramienta necesaria para «que los estadounidenses que trabajan arduamente puedan permitirse alimentar a sus familias».

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (URST, según sus siglas en inglés), bajo la conducción de Jamieson Greer, confirmó que el beneficio aplicará durante el año 2026. El esquema de distribución contempla cuatro tramos trimestrales de 80.000 toneladas adicionales, cada uno bajo el sistema de orden de llegada. El primer período de embarques abrirá el próximo 13 de febrero y cerrará a fines de marzo. El segundo será entre abril y junio, el tercero, de julio a septiembre y, el último tramo, de octubre a diciembre.

Desde la Cancillería argentina, el ministro Pablo Quirno destacó que esta ampliación representa un ingreso de u$s800 millones adicionales por exportaciones. Los funcionarios argentinos confían en que esta normativa excepcional obtenga una prórroga una vez que concluya el presente ciclo calendario.