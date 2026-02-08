Hoy, a las 05:50, en la intersección de avenida Los Terebintos y calle Ernesto Sábato, efectivos de la Seccional Octava, con colaboración de sus pares de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, arrestaron a una joven mujer de apellido Gómez (28) y a un hombre de apellido Castillo (56), quienes habrían infringido lo normado en el Código de Faltas de la Provincia, como así también secuestraron un automóvil Ford Focus Ghia, en el que circulaban.

Cabe resaltar que, los uniformados le practicaron el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó resultado positivo, por lo que luego de labrar el acta de infracción, ambas personas fueron alojadas en las dependencias policiales correspondientes.