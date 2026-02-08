A las 10:35 de la mañana de hoy, a solicitud del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), personal de la Seccional Novena, conjuntamente con sus pares del Cuerpo Guardia Infantería Femenino (FÉNIX) y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), se hizo presente en la intersección de las calles Jorge Alemán y Gregorio José González, donde procedió a la aprehensión de una femenina de apellido Quiroga (25).

Esta persona, momentos antes, habría agredido físicamente a una mujer de 40 años de edad, para luego amenazarla con una tijera, que fue secuestrada.

Por lo sucedido, se invitó a la damnificada a realizar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 9 y la presunta autora fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía del Distrito Sur.