Racing venció a Argentinos 2 a 1 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goles de Racing fueron anotados por Tomás Conechny (19′ PT) y Santiago Solari (43′ PT), mientras que Erik Godoy descontó para Argentinos (1′ ST). Las estadísticas del partido indican que Racing tuvo una posesión del 47% frente al 53% de Argentinos, con ambos equipos realizando 11 tiros al arco, pero Argentinos completó más pases correctos (236) que Racing (205). El próximo partido de Racing será contra Banfield el sábado 14 de febrero a las 17:30 hs en el estadio Florencio Sola. Por su parte, Argentinos se enfrentará a R. Plate el jueves 12 de febrero a las 21:15 hs en el estadio Diego Armando Maradona. En la tabla del Grupo B, Racing se encuentra en la posición 11 y Argentinos en la posición 7. No se reportaron tarjetas rojas durante el encuentro.