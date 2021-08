Música

Spencer Elden denunció a la banda por pornografía infantil

A casi 30 años del lanzamiento de “Nevermind“, uno de los discos más importantes de Nirvana, Spencer Elden, el bebé de la tapa del disco demandó a la banda por pornografía infantil y pide 2.5 millones de dólares.

“Smells Like Teen Spirit”, “Come As You Are”, “In Bloom” y “Lithium” son algunos de los hits incluidos en el álbum que salió a la luz el 24 de septiembre de 1991.

En la demanda, Elden sostiene que los músicos se sirvieron “de la impactante naturaleza de su imagen” para promocionar sus canciones y que en la actualidad continúan beneficiándose de la comercialización “de la explotación sexual” de la foto.

Yamila Pagani