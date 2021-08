Música

Charlie Watts murió ayer en Londres a sus 80 años, según informó la banda en sus cuentas. “Que descanse en paz uno de los más grandes que jamás existió”, fue el mensaje de sus compañeros.

Watts ya había anunciado a comienzos de agosto que no los acompañaría en la gira “No Filter Tour” debido a que sus médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente tras encontrar “un problema” que no fue revelado.

Sus amigos y compañeros no fueron los únicos que publicaron su despedida. De Elton John a Paul Mc Cartney, pasando por Ringo Starr y Debbie Harry, el mundo de la música lo homenajeó e hizo su duelo en las redes sociales.

Paul Mc Cartney, por ejemplo, subió un sentido video. “Estoy muy triste por la muerte de Charlie Watts. Sabía que estaba enfermo, pero no que era tan grave. Era un hombre adorable. Mis condolencias a su familia y a los Stones, para los que sé que su partida es un duro golpe, porque era una roca. Un baterista fantástico, firme como una roca. Te quiero, Charlie”, manifestó.

Ringo Starr también le dedicó unas palabras sumadas a una foto de ellos dos. “Dios bendiga a Charlie Watts. Te vamos a extrañar, hermano. Paz y amor para tu familia”.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG

Por su parte, Elton John también le hizo un homenaje: “Un día muy triste. Charlie Watts fue el baterista definitivo. El más elegante de los hombres y una compañía tan brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, a The Rolling Stones”.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.

@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL

— Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021