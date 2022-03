Según fuentes cercanas al Diario LA UNIÓN el edil realizó una denuncia penal en la sede judicial de Violencia Familiar y de Género contra una mujer por que supuestamente él habría sufrido violencia verbal y física. Sin embargo, la información a la que puedo acceder este medio, lo hecho habría ocurrido de esa manera, el detonante habría sido la negativa del edil de pasarle la mensualidad al hijo que tienen con esta mujer.

“Cuando me llegó la notificación de la policia, no podía creer. No entiendo porque mintió, tengo miedo por mi y por mis otros hijos. La verdad que no la estamos pasando bien, él (por el concejal Sosa), mintió dio vueltas todo, es como que quiso ganarme de mano y fue a denunciar primero”, declaró la mujer que pidió mantener en reserva su identidad y la de su pequeño hijo por temor a represalia por parte del Edil y su círculo intimo político partidario.

La mujer relató que mantuvo un encuentro con el edil donde le habría solicitado la ayuda para poder comprar la lista de útiles, a lo que el edil se habría negado aduciendo que ya pasaba una mensualidad y que no gastaría un peso más.

Notablemente conmovida, la mujer expresó: “Sosa pasa solo una parte de la mensualidad por alimentación, no cumple con su totalidad, dice que no le alcanza. Entonces me pregunto que queda para mí que soy madre sola. Estoy asustada por lo que me pueda pasar, él tiene o cree tener una protección o impunidad que le da la política, pero la verdad es una vergüenza lo que hizo, denunciar a la madre de uno de su hijos y mentir. Quiero que la gente sepa lo que estoy viviendo. Ojalá la justicia investigue bien y a fondo, lo único que tengo para decirles es que las puertas de mi casa donde vivo con mis hijos pequeños están abiertas, los vecinos me conocen y saben que soy una madre trabajadora, lamentablemente me tuve que topar con un hombre sin escrúpulos que cree que es intocable porque es concejal”, cerró la entrevista la mujer.