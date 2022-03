Música

Sir Paul McCartney y Kendrick Lamar han sido confirmados oficialmente como Headliners de cartel de Glastonbury 2022.

La leyenda de los Beatles y la megaestrella del hip-hop, de 34 años, se unirán al line up del viernes por la noche , junto a Billie Eilish y a Diana Ross, que también ha conseguido el puesto de leyenda del domingo por la tarde en el Festival Worthy Farm , que se realizará el próximo mes de junio.

McCartney, que actuó por última vez en el 2004, subirá al escenario Pyramid el sábado 25 de junio.

El artista de “Let it Be” al igual que Diana Ross , ambos iban a actuar en el 2020, antes de que se cancelara el evento debido a la pandemia del COVID-19.

La organizadora Emily Eavis declaró a la BBC: “Cuando finalmente se confirmó, estábamos más que emocionados.

“Para nosotros, tener a Paul McCartney es obviamente un sueño, un gran momento en nuestra historia. Significa el mundo tener a Paul McCartney en Glastonbury”.

Paul ,que tendrá 80 años cuando actúe en el famoso festival, pareció confirmar su puesto de headliner cuando dejó caer una pista de Wordle en las redes sociales recientemente.

Kendrick será el titular el domingo 26 de junio.

El primer anuncio del cartel incluía también a Olivia Rodrigo, Lorde, Megan The Stallion, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Wolf Alice, Years and Years, Charli XCX, Crowded House, Celeste, Arlo Parks, Doja Cat y Haim.

Diana, que saltó a la fama inicialmente como parte de The Supremes, expresó anteriormente su emoción por actuar en Glastonbury.

Escribió: “¡Estoy tan emocionada y agradecida de saber finalmente que nos veremos en #Glastonbury durante mi gira Thank U en el Reino Unido para celebrar mi nuevo álbum de canciones! Nos vemos en @glastonbury el domingo 26 de junio de 2022 [emoji de estrellas] #dianarossthankyou (sic)”

Glastonbury Festival have confirmed Paul will headline The Pyramid Stage on Saturday 25th June! 🎸 https://t.co/kliKhCssCk

