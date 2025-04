Música

En una reciente entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Ed Sheeran explicó que su meta es lanzar un total de diez álbumes antes de retirarse, inspirado por la decisión del cineasta Quentin Tarantino de hacer solo diez películas.

Sobre la idea de hacer un disco que se publicará tras su fallecimiento comentó: “Quiero hacer un álbum para toda mi vida en el que pongas diferentes canciones y que luego esté en tu testamento que salga el día que mueras, y se llama ‘Eject’”.

Además, confirmó que su próximo álbum se llamará Play y estrenó parcialmente un nueva canción, titulada “Old Phone”, inspirada en su demanda de 2016 por violación de derechos de autor.

“Estuve en esa demanda hace un par de años, y en ella te ordenan entregar todos tus dispositivos viejos. Así que entregué todo, pero en 2015 me pasé a una tableta, solo con el correo electrónico. Apagué mi teléfono en 2015 y lo dejé en una caja. Y luego, cuando pasé por esa demanda, volví a sacar mi teléfono y tuve que revisar todas las notas de voz, las fotos y todo eso para los abogados”, explicó Sheeran a Fallon.

.@edsheeran performs a brand-new, unreleased song, “Old Phone”, about the experience of finding his phone from 2015. #FallonTonight pic.twitter.com/LitVdJSx3W

— The Tonight Show (@FallonTonight) March 27, 2025