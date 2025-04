A la espera de que se inicien las sesiones ordinarias en mayo, los legisladores esta vez discutieron sobre el ingreso de la política en la Universidad Nacional de Catamarca. Con extensas publicaciones, la discusión giró en torno al anuncio de la diputada provincial Claudia Palladino de querer competir para ser decana de la facultad de Ciencias de la Salud.<

«Por lo menos ya quedó claro que el apuro por implementar la carrera de medicina a los ponchazos y con un grado de improvisación e irresponsabilidad manifiesta y en año electoral (en la UNCA también) tiene una explicación: el kirchnerismo encontró la ventana para meterse en la UNCA», dijo Brizuela sobre el anuncio de Palladino.

Denett le salió al cruce con el titulado «El ladrón juzga por su condición», donde comparte fotos de Brizuela en diferentes reuniones en aulas de la UNCA, que, según Denett, son de carácter político. «Quizás al diputado Brizuela le molesta que el Peronismo se acerque a la UNCA porque tiene miedo que se le acaben los privilegios de casta. Porque, tanto que se golpea el pecho, hacía uso y abuso de los recursos de la Universidad. No sólo hacía política persiguiendo y tratando de prohibir expresiones artísticas, sino que hasta usaba las aulas para reuniones partidarias libertarias. Es el colmo de la ironía», sostuvo el diputado oficialista en su publicación donde defendió la carrera profesional de Palladino.

«Por último, no se preocupe diputado Brizuela que la Dra. Palladino no va a ir a usar las aulas de la facultad para hacer reuniones partidarias, nosotros tenemos La Casa del Peronismo, el Partido Justicialista, con sede propia. No como ustedes, que descontaban aportes a sus empleados y pretendían mandarlos a una cuenta de un particular, para supuestamente solventar gastos partidario», cerró el diputado.</p> <p>Como era de esperarse, Brizuela le respondió a su adversario político en el recinto y en las redes sociales. «¡Ay Juancito! Se nota que tenés menos recorrido por los claustros que Greta Thunberg. En las universidades existen numerosas y diversas agrupaciones políticas de todas las corrientes ideológicas: socialistas, comunistas, troskistas, liberales, peronistas o filoperonistas, etc. De haber caminado alguna facultad en tu vida te habrías dado cuenta de que las reuniones políticas, asambleas estudiantiles, charlas debate en aulas, patios, bunkers, escaleras son parte de la cotidianidad», dijo.</p> <p>»Entiendo que estés nervioso porque a partir de diciembre vas a tener que buscar trabajo por primera vez en tu vida. Yo no me preocuparía tanto. Mami Lucía seguramente no te dejará desamparado». Finalizó