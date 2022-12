El vicegobernador Rubén Dusso participó en Buenos Aires de una nueva asamblea del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA), la cual fue presidida por la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, contando con la presencia del ministro de Interior de la Nación, Wado de Pedro.

Junto a Dusso y Magario, los vicegobernadores que participaron de esta reunión fueron: por Chaco, Analía Rach Quiroga; por La Pampa, Mariano Fernández; por Entre Ríos, María Laura Stratta; por Jujuy, Carlos Haquim; por La Rioja, Florencia López; por Salta, Antonio Marocco; por Santa Cruz, Eugenio Quiroga; por Santa Fe, Alejandra Rodenas; por Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; y por Tucumán, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

Durante la jornada de trabajo las y los representantes provinciales desarrollaron un documento cuestionando fuertemente lo acontecido en torno a la Justicia y el proceso contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. «El poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero también como amenaza a esos derechos e instituciones», reza uno de los párrafos del documento.

Al momento de tomar la palabra, el vicegobernador catamarqueño expresó: “Venimos realizando articulaciones tanto como región como entre provincias, a partir de iniciativas como la mesa del litio estamos viendo cómo darle más valor a ese litio para que tengamos más industria nacional. Con Santa Cruz nos hemos ayudado mutuamente en la creación de la empresa provincial minera. Con la región Centro también hemos trabajado, haciendo reuniones de Atacalar, porque tenemos intereses en común para profundizar la logística y el transporte, reivindicando obras como el Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco, que hace 111 años es anhelado”.

“Tenemos que sostener la continuidad de este foro para evitar que siga habiendo migraciones como la que Catamarca tuvo en el siglo pasado hacia la provincia de Santa Cruz”, continuó Dusso haciendo referencia a la reciente visita del vicegobernador santacruceño, de orígenes catamarqueños, a la provincia en ocasión de un nuevo aniversario de la ciudad de Fiambalá. “Los 200 años de historia argentina marcaron una constante que no es casualidad, siempre que llega un gobierno popular, luego viene la persecución junto con la intervención, el endeudamiento que genera sometimiento, y el freno al desarrollo. Es por eso que rescato muchísimo la presencia hoy de nuestro ministro de Interior, así como de tener un Gobierno Nacional que nos escuche y que nos proponga una próxima reunión con las 1.580 obras, para poder conocerlas y defenderlas. No hay ningún cambio posible en nuestro país a nivel productivo si no existen las obras de infraestructura que lo sostengan”, continuó el vicegobernador catamarqueño.

“Si bien esto es un cierre de año, también es el comienzo, el punto de partida de una situación mejor para nosotros, porque no vamos a aflojar en los objetivos; solo la región de la mesa del litio va a exportar en los próximos 5 años más de 20.000 millones de dólares. Entonces, con las energías alternativas, con la minería, con los recursos, la logística, el transporte y las obras que hacen falta, vamos a lograr tener la nación que merecemos. Y recordemos que hace unos días se cumplieron 50 años del mensaje de Perón y Balbín; estamos en un momento crítico de nuestra historia y todas y todos los argentinos de buena voluntad tienen que participar para que la derecha no nos vuelva a robar o estafar a nuestro destino”, cerró Dusso.