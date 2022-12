El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Dirección de Maternidad e Infancia llevó a cabo el lanzamiento del Programa Fierritas, en el Auditorium de la Maternidad “25 de Mayo”, el acto estuvo encabezado por la Secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos y de la Directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, Juliana Finkelstein.

En esta oportunidad, se brindó una capacitación sobre el Programa dirigida a los agentes de Salud afines a la temática, a cargo de la Directora Nacional.

Silvia Bustos resaltó el trabajo que, desde el equipo de Salud, se viene realizando en el marco de la Ley 1000 Días, “es un trabajo enorme, y en poco tiempo fueron avanzando a paso firme, con acciones que ayudan a visibilizar el trabajo del Sistema de Salud Público de la provincia”.

En cuanto al Programa Fierritas, señaló que “es una estrategia que viene a paliar las estadísticas a nivel nacional, en cuanto a la anemia y las consecuencias que traen, especialmente en niños”. Además explicó que “es un producto fácil de administrar, que estamos convencidos, va a tener una buena aceptación por parte de los médicos y de las mamás, ya que no a todos los niños les gusta y esta es una de las estrategias que nos va a ayudar muchisimo”.

Para finalizar, la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud destacó que “esta estrategia viene de la mano de un laboratorio público, lo cual es el respaldo más importante, para la salud publica”.

Por su parte, Juliana Finkelstein agregó que explicó que “esta es una estrategia nueva que viene a colaborar con la prevención de anemias, se calcula que 1 de cada 3 niños tiene anemia; en algunas provincias llega a ser 1 de cada 2 niños. La anemia significa que los niños y niñas tienen disminuidas las chances de crecimiento, de desarrollo intelectual, de talla, de defensas, etc; es una enfermedad que no da síntomas pero que disminuye las potencialidades de lo que puede ser esa persona”.

En este sentido, Finkestein agregó que “el principal recurso para evitar la anemia es el hierro, por eso Fierritas surge a partir de que en en 2020, durante la pandemia, comienza a desarrollarse un recurso que se pueda desarrollar en el país para mejorar los cuidados de la salud de los niños y niñas”.

La referente de Nación continuó explicando que “Fierritas, nace luego de comprobar la adherencia a otro producto internacional que se llama Chispitas, el cual era muy complicado traer a nuestro país, por eso la necesidad de producir en nuestro pais”.

Asimismo indicó que “el éxito de esta estrategia depende que los equipos de profesionales se lo apropien, que los indiquen y les expliquen a las familias que es algo nuevo, para poder revertir los números”.

Es un producto de distribución gratuita, en un comienzo es para la población que solo tiene cobertura pública, con el fin de favorecer a la equidad.

“El objetivo es que nadie tenga que interrumpir un embarazo porque no va a poder darle continuidad, por eso nosotros como Estado ayudamos a las que no tienen intención de interrumpir. Y esta Ley -de los 1000 Días- tiene que ver con eso, con garantizar todos los cuidados desde la concepción hasta los tres años de vida por el estado completo, con el fin de disminuir la mortalidad y garantizar la calidad de vida” finalizó Juliana Finkelstein.

Cabe mencionar que la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, Ley 27.611, conocida como «Ley de los 1000 días», tiene como objetivo proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y las niñas y los niños en sus primeros 3 años; a fin de reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia.

La anemia es un grave problema de salud pública en el mundo; a pesar de que ocurre en todas las edades, afecta especialmente a los niños y niñas entre 6 y 24 meses y a las mujeres en edad fértil, debido a que en ambos momentos del ciclo vital los requerimientos de hierro son máximos para el organismo y cubrirlos con la alimentación es un desafío.