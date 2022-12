Música

James Howard Jackson, el hombre que disparó al paseador de perros de Lady Gaga, fue condenado a 21 años de prisión.

En febrero de 2021, Ryan Fischer fue hospitalizado tras recibir un disparo mientras paseaba a tres Bulldogs franceses de la superestrella en Hollywood, Los Ángeles.

Tras el incidente se llevaron a dos de los perros, y los dejaron en una comisaría. En abril de ese año, James Howard Jackson fue acusado de intento de asesinato tras el tiroteo contra Fischer, y se declaró inocente.

Según los editores de Rolling Stone, los fiscales retiraron los cargos de robo y posesión de armas relacionados con el caso, como resultado de un acuerdo de culpabilidad.

Fischer dijo en una declaración que el tiroteo le había causado problemas de salud y económicos, pero que agradecía que los perros hayan salido ilesos.

“Te perdono. Con el ataque, alteraste mi vida por completo. Sé que no puedo superar completamente la noche en que me disparaste hasta que te dije esas palabras”, expresó, según el medio. “Se las devolví y se las devolví a su madre. No creo que hubiera podido vivir conmigo misma si morían”. Gaga aún no hizo comentarios sobre la sentencia.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –