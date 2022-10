Casi treinta gremios afiliados a la Agrupación Azul y Blanca de la CGT emitieron un duro documento contra el gremialista de ATSA, Leonardo Burgos, por proferir amenazas contra la dirigente sindical Gladys Moro.

CON LOS DIRIGENTES A LA CABEZA O CON LA CABEZA DE LOS DIRIGENTES

La Agrupación Azul y Blanca de la Confederación General del Trabajo, repudia enérgicamente el accionar del Abog. Leonardo Burgos, Secretario General de ATSA, el cuál en una actitud retrógrada y machista al no obtener el consentimiento de lo que pretendía, sin miramiento alguno quiso amedrentar mediante amenazas a nuestra conductora, Compañera Gladys Moro.

Por lo que instamos al compañero quien es una de las cabezas visibles de la CGT Catamarca corrija su accionar, que nos encontramos en el siglo XXI, el atropello y la violencia sea de cualquier tipo, modo y/o circunstancia contra la mujer es un hecho lamentable y penoso sobre todo viniendo de una persona que tiene una representación gremial. Por lo que esta Agrupación sabiendo además de su condición de profesional lo insta a capacitarse en género y violencia (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (a) Convención Belém do Pará y “Ley Micaela”). Asimismo, en decisión unánime esta Agrupación que decide en conjunto sin arbitrariedades, respalda la decisión de nuestra conductora Cra. Gladys Moro y rechaza la convocatoria a plenario, realizada entre gallos y medianoche, pretendiendo tratar un reglamento que se desconoce su procedencia entre otros puntos. El compañero debería saber que esos temas se analizan profundamente antes, que se hace un estudio de ellos y que la convocatoria debe ser con la debida antelación, ya que nuestra Agrupación se encuentra constantemente con actividades gremiales y políticas y la fecha y horario convocado sorpresivamente coincidía con una reunión ya pactada con el Dr. Gustavo Saadi.

Rechazamos la actitud autoritaria de Burgos, decidiendo en forma unilateral y sin respetar el binomio; no permitiendo la participación de la Cra. Secretaria General de la CGT, Gladys Moro, para acordar una convocatoria de un plenario.

Para concluir queremos dejar por sentado que hoy debería preocupar más la situación económica del país y la provincia sin dejar de lado la lucha que llevan adelante los trabajadores estatales y privados, quienes están pasando un momento delicado, como para que nuestra dirigencia incline su tiempo en actividades que no son prioritarias.

FIRMAN

AATRAC (Asociación Argentina de trabajadores de las Comunicaciones)

ADUNCa (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Catamarca)

AJEPROC (Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional)

AOMA (La Asociación Obrera Minera Argentina)

APETCRA (Asociación de Personal de Tribunal de Cuentas de la República Argentina)

APUNCa (Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Catamarca)

Camioneros (Sindicato de Conductores Camioneros Catamarca)

SECASFPI (Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social)

SOIVA (Sindicato de Obreros de la industria del vestido la República Argentina)

SUTIAGA (Sindicato Unido de Trabajadores de Agua y Gaseosas)

TAXI (Sindicato de Taxi)

UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores)

UDA (Unión Docentes Argentinos Seccional Catamarca)

UOCRA (La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina)

UPCN (Unión Personal Civil de la Nación)

UTA (Unión Tranviarios Automotor)

UTEDIC (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles)

UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina)

UTI (Sindicato del PAMI)

STVYARA (Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina)

UOYEP (Unión Obreros y Empleados Plásticos)

SGC (Sindicato Grafico de Catamarca)

U.P.S.R.A (Unión Personal de Seguridad República Argentina)

SAL (Sindicato Argentino de Locutores)

SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos)

SADRA (Sindicato De Árbitros Deportivos)

UTEDYC (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles)