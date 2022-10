La diputada Mónica Zalazar (FdT) realizó una visita al hospital San Juan Bautista y destacó avances en las obras del hospital, según una publicación que realizó el sábado en sus redes. La diputada Natalia Herrera (UCR ) recorrió ayer el hospital y salió al cruce de su par del oficialismo al negar que hubiera avances en las obras. Le pidió a su par que no mienta más.

“Cosas buenas en el HSJB. Recorrimos junto a la nueva gestión del director general Contador Mosquera, la directora asistencial, doctora Yanina Vázquez, el director de Mantenimiento Sr Godoy y el arquitecto Villagra, las mejoras que se van haciendo allí. Instalaciones de agua caliente, fría en los más de 100 baños del internado, la nueva cobertura de los techos, la nueva cocina, esterilización que va en marcha, los nuevos tanques de agua, ascensores montacargas, aire acondicionado, y muchas cosas más. Y seguiremos así, este es el camino”, expresó Zalazar.

“No existen las mejoras que anunció como ya concretadas. Puedo respaldar mis dichos con fotos y videos del día de hoy, y con los cientos de testimonios de los pacientes y trabajadores del hospital que siguen con la misma realidad desde hace años. Siguen sin agua caliente, siguen sin funcionar los montacargas, sigue sin aire acondicionado central, sigue lloviéndose por todos lados. Sigue la política del «parche»”, sentenció Herrera.

“Subestiman a la sociedad queriendo vender una realidad que no existe. No hay reformas estructurales, no hay mejoras que vayan a durar porque no han sido planificadas con seriedad. Demostrando una vez más que este es un gobierno que no gestiona, no soluciona y no planifica. La salud pública no es prioridad para este Gobierno» expreso la diputada Natalia Herrera.