Música

La artista solicitó una licencia para comercializar una línea de postres helados que incluiría opciones veganas, conos, tortas y bebidas.

Dua Lipa se está expandiendo comercialmente y se prepara para lanzar su propia marca de helados.

No es la primera vez que la cantante emprende fuera de la industria musical. En 2022 lanzó su boletín global sobre estilo, arte y cultura, Service95, y un exitoso podcast, Dua Lipa: At Your Service, donde entrevistó a personalidades como Billie Eilish, Troye Sivan y al director ejecutivo de Apple, Tim Cook.

El diario The Mirror afirmó que la cantante está esperando la aprobación de la Oficina de Propiedad Intelectual del gobierno para comercializar helados con y sin lácteos, conos de helado, postres helados, tartas heladas y bebidas heladas, junto con batidos y yogures.

Hace unos meses, Dua contó en una entrevista que le encanta helado de vainilla con aceite de oliva y sal gruesa para resaltar su sabor. Los fanáticos empezaron una especie de “challenge” publicando videos mostrando su reacción a la particular combinación que sugirió la artista.