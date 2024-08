En el último tiempo hubo una suba de hasta el 156%.

Mientras los vecinos se manifiestan reclamando por el fuerte incremento en las boletas de Ec Sapem, lo que derivó que algunos concejos deliberantes se ocuparan de este reclamo, al punto de conformar el Foro Provincial de Concejales. A esto se sumó este martes la presentación hecha por el diputado Alfredo Marchioli ante la Corte de Justicia.

El Diputado explicó la diferencia de tarifas entre una boleta de luz en cuanto a su ubicación. “El interior, a diferencia de lo que el Valle Central, no dispone de gas natural, particularmente la capital, entonces toda la calefacción, el calentamiento del agua, es decir, la principal energía con la que se suministra es la eléctrica.

Y el gobierno nacional, a los ingresos bajos que estaban subsidiados, dijo, bueno, yo te subsidio hasta 350 kilovatios, por arriba de eso yo no te subsidio más y te he trasladado todo el costo de la energía”. manifestando que este pedido va a ser presentado ante la Corte de Justicia de la provincia.

“Nosotros recientemente hemos presentado un amparo por Mora ante la provincia por la falta de estudios técnicos para la factibilidad técnica, legal, ambiental y económica de un acueducto que se está construyendo, que va desde la Circunvalación a la altura de Utgra el Salón de los Gastronómicos, recorre toda la Circunvalación y va detrás de la Cancha de San Lorenzo con el propósito de destinar de agua potable a terrenos que son del gobernador de la provincia de Catamarca”, apuntando que esto es solo para beneficio del primer mandatario, a costo de los recursos de todos.

“Nosotros hemos planteado sobre tablas hace dos meses atrás, justamente el decreto este mal llamado, leonino, abusivo de declarar el servicio de energía eléctrica que lo hizo en el marco de decreto de acuerdo que tiene fuerza la ley cuando las cámaras no están en periodo ordinario y el oficialismo rechazó el tratamiento no lo quiso tratar, por eso no nos queda otra vía que ir a la justicia”. Finalizo