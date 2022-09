Música

La cantante asegura que nunca se había sentido tan «en control» de un proyecto musical.

“Mientras escribo nuevo álbum, me siento aún más liberada de una manera completamente diferente”, dijo,“y aún más en control de lo que pensaba”.

Al ser consultada sobre qué significa para ella la liberación, dijo a Vogue Australia: “La libertad, especialmente como mujer, significa poder tomar las cosas en tus manos, tener el control sobre las cosas en las que crees. Tener realmente una voz”.

La creadora de ‘Levitating’, de 27 años, dice que su continuación de ‘Future Nostalgia’ (2020) es su disco más maduro hasta la fecha, y que no se contiene a la hora de hablar de lo que le importa.

“Definitivamente he crecido. En general, ya sea en términos sonoros o temáticos, he madurado. Es como si estuviera entrando en poder y no tuviera miedo de hablar de las cosas. Se trata de entender lo que quiero”, dijo.

En marzo, la estrella del pop reveló que el disco estaba “hecho en un 50 por ciento” y que estaba contenta con los progresos realizados y que se siente “muy emocionada” con algunas de las canciones que ya ha grabado para el LP.

En diálogo con Sir Elton John en su podcast ‘Service 95’ -que vuelve el , con la invitada especial Monica Lewinsky- dijo que el disco “está empezando a tomar forma. Estoy muy emocionada con algunas de las nuevas canciones, así que siempre es emocionante mirar hacia delante”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-