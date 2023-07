Música

Durante una aparición en The Really Good Podcast with Bobbi Althoff, el rapero explicó que no tiene apuro de pasar por el altar porque no puede ofrecer consistencia a una pareja, debido a su estilo de vida

“No lo sé. Parece una cosa de tiempos antiguos o algo así. Creo que con el tiempo… No sé, no creo que pueda ofrecerle a alguien lo que estaría buscando. Solo coherencia. Creo que mi vida, mi trabajo, es mi prioridad”, dijo Drake cuando le preguntaron sobre casamiento:.

El cantante y actor de 36 años rechazó la broma de Bobbi de que solo quería “acostarse con cualquiera” e insistió en que su decisión se debía a la coherencia y a no ser capaz de “contribuir” adecuadamente a una relación: “No quiero casarme porque no quiero decepcionar a nadie y no soy amish”, añadió.

Además, el creador de God’s Plan le dijo a Bobbi que su pareja ideal tendría un buen sentido del humor, le gustarían los disfraces y sería “un individuo”. “Me gusta alguien que sea como propio”, explica. “Que no sea un calco de una persona que vio un montón de veces a lo largo de mi vida. Me gusta alguien con sentido del humor”.

Drake también señaló que probablemente no se establecería con otra celebridad, añadiendo: “La gente famosa realmente no son que … no son que nada. No son tan intrigantes”.