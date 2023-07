El actual concejal y precandidato a senador por la Capital de “Gana Catamarca”,

Fernando Navarro, estuvo en el programa “Contexto Actual” de Radio El Esquiú.

En diálogo radial, explicó que el Gobierno Provincial intenta polarizar con la lista

“Hagamos el Cambio de nuestras vidas”, que encabeza Rubén Manzi en la

provincia, porque está eligiendo el rival más fácil.

“Siempre uno busca el contrincante más débil o el que tiene menos posibilidades

de ganar una elección general. Obviamente están eligiendo una lista o una

propuesta que no puede ganar las elecciones. Quieren polarizar la discusión con

el sector que no tiene posibilidades de ganar una elección”, remarcó.

“Yo creo que la fórmula (Flavio) Fama y (Hugo “Grillo”) Ávila es muy potente y

reedita lo que fue el Frente Cívico y Social pero en este siglo. Lo reedita con ese

radicalismo y ese peronismo en los frentes. En su momento llevaba una propuesta

de cambio real y ha sido una verdadera oposición”, agregó, e insistió en que su

lista es una “verdadera oposición”.

Para el edil, se demostró que su lista es la verdadera oposición debido a “las

intervenciones de Ávila en la cámara baja provincial y en el Senado Nacional con

Fama”.

Además, el legislador local subrayó que hay una notoria desigualdad en la

propaganda política con respecto a los otros espacios y que “los recursos que el

Partido Justicialista tiene son muy diferentes a los de Juntos por el Cambio”.

Sin embargo, al ser consultado sobre los carteles y la publicidad de la lista de

Horacio Rodríguez Larreta en Catamarca, Navarro manifestó que su espacio

funciona con el aporte de cada precandidato, con el dinero de su bolsillo. “No

viene ningún aporte, ni ninguna suma de dinero desde ninguna otra provincia ni de

Buenos Aires. Con eso nos damos maña para hacer conocer nuestra propuesta”.

“Incluso mi camioneta es la que anda haciendo la propalación, con el parlante de

mis hijos”, añadió.

Durante la entrevista, el abogado no dudó en apuntar hacia el oficialismo municipal

y expresó que “hay camiones que son de empresas privadas, que son contratados

por el municipio y están trabajando para los precandidatos a concejales en los

circuitos”.

“No usan los camiones oficiales pero sí usan los de las empresas contratadas por

el municipio”.

Finalmente, Navarro comentó que hay desigualdad. “Es muy desigual la campaña

electoral porque obviamente el oficialismo hace uso indebido e ilícito de los

recursos públicos. Después nos cuestionan cuando algún candidato cuelga algún

cartelito en un poste”, concluyó.