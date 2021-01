Música

Drake se ha convertido en el primer artista en superar los 50 mil millones de reproducciones en Spotify.

El rapero de Toronto es uno de los artistas más populares y logró este importante récord gracias su canción de 2018 “God’s Plan” , la cual acumuló 1,67 mil millones de reproducciones. Sus 50 mil millones de reproducciones constan de más de 35,72 mil millones de reproducciones con sus canciones y más de 14,30 mil millones con colaboraciones.

El récord del canadiense fue anunciado el domingo 17 de enero a través del perfil de Twitter de Chart Data, en donde nombraron a Drake como “el primer artista en la historia en alcanzar este hito”.

.@Drake has now surpassed 50 billion streams on Spotify across all credits. He is the first artist in history to hit this milestone.

— chart data (@chartdata) January 17, 2021