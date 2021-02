Entretenimiento

Este fin de semana se estrenó “Framing Britney Spears”, el nuevo documental sobre la cantante producido por el periódico estadounidense The New York Times y bajo la responsabilidad de la actriz Samantha Stark, que no duda en ahondar en la polémica que rodea a la artista desde hace años

El documental dura una hora y en el que se cuentan los problemas que ha tenido que superar la cantante relacionado con adicciones y excesos, la tutela a la que está sometida desde hace años y el movimiento que se originó alrededor de ella denominado #FreeBritney, organizado por sus fans para intentar conseguir que la cantante pueda disponer de plena libertad en su vida de la cual no es dueña desde hace 12 años. Tengamos en cuenta que al día de hoy Britney necesita el consentimiento de su padre para cosas tan básicas como ver a sus hijos, poder ejercer su derecho a voto en unas elecciones, o incluso disponer de su propio dinero o conducir un auto.

También cuenta con entrevistas a seguidores, un amigo de la familia, abogado actual y con una persona que trabajo en el inicio de su carrera musical. Ni la familia ni su ex marido, y padre de sus hijos, Kevin Federline, han querido participar de las entrevistas.

‘Framing Britney Spears’ se puede ver en la plataforma de pago Hulu, un servicio de vídeo estadounidense en streaming propiedad de The Walt Disney Company. La plataforma permite a los usuarios acceder a las series y programas populares de varias redes tradicionales, casi inmediatamente después de su transmisión en televisión abierta

“Anytime there’s that amount of money to be made, you have to question the motives of everyone close to that person.” #NYTPresents: Framing Britney Spears premieres Feb. 5 on @FXNetworks and Hulu. pic.twitter.com/BmnEJX5Rra

— Hulu (@hulu) January 29, 2021