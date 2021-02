Música

El pasado 29 de enero, Walmart anunció el lanzamiento de 6-reissues de Metallica en vinilo.

Hoy, a unos días de llegar a la mitad de febrero, Billboard ha anunciado que este relanzamiento ha sido tan importante y popular, que 5 de esos discos se han posicionado en los No.1 de su conteo:

This week’s top-selling vinyl albums:

1. @Metallica Ride The Lightning

2. @Metallica Metallica

3. @Metallica …And Justice For All

4. @Metallica Kill ‘Em All

5. @Metallica Master of Puppets

— billboard charts (@billboardcharts) February 8, 2021