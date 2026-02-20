En simultáneo con el paro nacional convocado por la CGT, la Cámara de Diputados sesionó este jueves en una maratónica jornada, en la que debatió y aprobó, ya en la madrugada del viernes, la Reforma Laboral, que deberá regresar al Senado y que el Gobierno pretende sancionar de forma definitiva antes del cierre de las extraordinarias.

En simultáneo se llevó a cabo un paro nacional con alta adhesión. Si bien la CGT no convocó a una marcha, sí tuvo lugar una espontánea manifestación por parte de diferentes organizaciones políticas y sociales. Y no faltaron los incidentes por el brutal accionar policial.

El priemr desafío del oficialismo era alcanzar el quorum; teniendo en cuenta que muchos diputados deben llegar al Congreso desde sus provincias, sin vuelos por la medida de fuerza. Luego, el resultado fue contundente, con ayuda de sus aliados y «dialoguistas», para que el polémico proyecto tenga 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones.

La Reforma Laboral es el gran prix de Javier Milei, secundado por Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el resto de su Gabinete. El primer paso fue obtener la media sanción en el Senado, cosa que ocurrió la semana pasada, y este jueves le tocó el turno a Diputados, donde La Libertad Avanza consiguió otro triunfo legislativo.

Pero el proyecto de «Modernización Laboral» que obtuvo la sanción en Diputados no será promulgada por Javier Milei, sino que vuelve al Senado para que sean ratificadas las modificaciones que se hicieron al texto que salió de la Cámara baja.

En concreto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, informó que «se pasará a la firma el despacho que reproduce la media sanción, con la excepción de la eliminación del artículo 44», que es el referido a las licencias por enfermedad y fue eliminado.

Bornoroni hizo la aclaración al inicio del plenario, así que el dictamen quedó conformado por 218 artículos, uno menos que el texto original.

Se supone que las sesiones extraordinarias del Congreso durarán hasta el sábado 28 de febrero, un día antes de que inicie el período que marca la Constitución, el 1o de marzo.

El objetivo del Gobierno sigue firme en cuanto a la aprobación de la Reforma Laboral antes del primer día de marzo.

Mientras tanto, este jueves se vivieron momentos de tensión adentro y afuera del Congreso de la Nación: en la calle, Prefectura avanzaba sobre manifestantes que intentaban derribar vallas; en el recinto, los diputados le entregaban cadenas al titular de la Cámara, Martín Menem, como un acto de protesta simbólica al proyecto del Gobierno.