El Municipio de Valle Viejo detalla la intervención y descarta versiones erróneas sobre el Paseo de Villa Dolores

Ante las opiniones difundidas en distintos medios, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Valle Viejo aclaró que la intervención en la Paseo de Villa Dolores no contempla la construcción de una “plaza seca”, sino una refuncionalización integral cuyo eje central es la eliminación de obstáculos estructurales para maximizar la movilidad, con especial atención a las personas con movilidad reducida.
El proyecto contempla la eliminación de barreras arquitectónicas, la ampliación sustancial de los espacios verdes y la incorporación de nueva arborización, además de la renovación del sistema de iluminación, la optimización del riego y la puesta en valor del equipamiento urbano.
Desde el Ejecutivo municipal subrayaron que la obra se ejecuta íntegramente por administración, modalidad que asegura conducción técnica directa, administración responsable de los recursos públicos y control permanente de la calidad constructiva.
Asimismo, destacaron que se trata de una intervención emblemática para el departamento, por su emplazamiento en el casco histórico de Villa Dolores y su vinculación directa con la Iglesia de la Virgen de las Mercedes, enclave de profunda significación patrimonial, cultural y religiosa para la comunidad.
La iniciativa apunta a consolidar un espacio público más accesible, jerarquizado y acorde a la identidad histórica de Valle Viejo, reafirmando el valor de la plaza como ámbito de encuentro e integración comunitaria.