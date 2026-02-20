El oficialismo logró sancionar la iniciativa con 135 votos a favor y 115 en contra. El texto fue modificado respecto de la versión de la Cámara Alta, que ahora deberá revisar los cambios introducidos.

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno y, tras introducir modificaciones al texto original, el proyecto deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su revisión.

La iniciativa obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados como PRO, UCR, MID y espacios provinciales vinculados a distintos gobernadores. El rechazo se concentró principalmente en Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y parte del interbloque Provincias Unidas.

Entre los cambios introducidos se destaca la eliminación del artículo 44, que hacía referencia a licencias médicas por enfermedades, lo que obligará a la Cámara Alta a analizar nuevamente el proyecto en comisiones.

Un debate atravesado por tensiones

La sesión comenzó con fuertes cruces entre oficialismo y oposición por el plan de labor parlamentaria que fijó los tiempos del debate y el esquema de votación por capítulos. El contrapunto expuso al presidente del cuerpo, Martín Menem, y al titular del bloque opositor, Germán Martínez, y marcó el clima del debate.

El miembro informante del oficialismo, Lisandro Almirón, defendió el proyecto al sostener que las modificaciones buscan “fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación y garantizar protección y libertad para trabajadores y empresas”.

En la misma línea, la diputada libertaria Mercedes Llano argumentó que la reforma apunta a reducir la litigiosidad, combatir la informalidad y adaptar el marco laboral a nuevas modalidades de trabajo.

Presencia del Ejecutivo y respaldo oficial

Durante la sesión se hicieron presentes en el recinto funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Lule Menem. Hacia el final del debate también se sumaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Santilli destacó que la ley busca impulsar el empleo privado formal y facilitar el paso de trabajadores desde la informalidad hacia el sistema registrado.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, el diputado sindical Sergio Palazzo cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) al advertir que podría afectar el sistema previsional y abaratar los despidos.

También el legislador Juan Marino rechazó el proyecto y lo vinculó con el cierre de empresas industriales, mientras que la diputada Mónica Frade criticó la escasa discusión parlamentaria y anticipó posibles planteos de inconstitucionalidad.

Desde Provincias Unidas, la radical jujeña María Inés Zigarán sostuvo que la reforma implica retrocesos, especialmente en materia de licencias familiares y derechos laborales vinculados a las mujeres.

Apoyo del PRO y la UCR

El diputado del PRO Fernando de Andreis defendió el acompañamiento de su bloque al considerar que la norma mejora el marco laboral vigente, aunque planteó que deben avanzarse reformas tributarias complementarias.

Por su parte, el radical correntino Diógenes González afirmó que la reforma beneficiará especialmente a las pymes, responsables de la mayor parte del empleo privado del país.

Protestas y clima social

Mientras se desarrollaba el debate, organizaciones sindicales realizaron manifestaciones en las inmediaciones del Congreso en el marco del paro general. El gremio parlamentario APL, conducido por Norberto Di Próspero, dispuso una guardia mínima para garantizar el funcionamiento del Parlamento.

Los puntos centrales de la reforma

El proyecto redefine el cálculo indemnizatorio tomando como base la mejor remuneración mensual habitual, excluyendo adicionales extraordinarios. Además, crea el Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes patronales, que funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

También se habilita el pago de sentencias laborales en cuotas, con plazos diferenciados según el tamaño de la empresa.

Con la media sanción en Diputados, la reforma laboral vuelve ahora al Senado, donde se abrirá una nueva etapa de negociación política que definirá el futuro de uno de los proyectos más controvertidos del Gobierno.

Diputados que votaron a favor de la reforma laboral

Conformaron la mayoría afirmativa los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales. El respaldo fue clave para alcanzar el umbral de 126 votos necesarios.

Votaron afirmativamente (135): Guillermo César Agüero, Sabrina Ajmechet, Carlos Alberto Almena, Lisandro Almirón, Bárbara Andreussi, Pablo Ansaloni, Damián Arabia, Martín Ardohain, Alberto Arrúa, Belén Avico, Karina Banfi, Atilio Basualdo, Carolina Basualdo, Mónica Becerra, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Emmanuel Bianchetti, Bernardo Biella, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Adrián Brizuela, Eliana Bruno, Mariano Campero, Sergio Eduardo Capozzi, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Abel Chiconi, Gerardo Cipolini, Facundo Correa Llano, Fernando de Andreis, María Florencia de Sensi, Romina Diez, Nicolás Emma, Eduardo Falcone, Alejandro Fargosi, Daiana Fernández Molero, Elia Marina Fernández, Alida Ferreyra, Sergio Figliuolo, Alejandro Finocchiaro, María Gabriela Flores, Alicia Fregonese, Maira Frías, María Virginia Gallardo, Álvaro García, Carlos García, José Luis Garrido, Antonela Giampieri, Silvana Giudici, Rosario Goitia, Alfredo Gonzales, María Luisa González Estevarena, Álvaro González, Diógenes Ignacio González, Gerardo Gustavo González, Maura Gruber, Carlos Gutiérrez, Jairo Guzmán, Diego Hartfield, Oscar Herrera, Patricia Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Humenuk, María Cecilia Ibañez, Carlos Gustavo Jaime Quiroga, Andrés Ariel Laumann, Lilia Lemoine, Andrés Leone, Mercedes Llano, Enrique Lluch, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Álvaro Martínez, Karina Maureira, Nicolás Mayoraz, Gladys Medina, Julieta Metral Asensio, Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Luciana Muñoz, Lisandro Nieri, Miriam Niveyro, José Núñez, Joaquín Ojeda, Pablo Outes, Sebastián Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustín Pellegrini, Federico Agustín Pelli, José Peluc, Luis Petri, María Lorena Petrovich, Luis Albino Picat, Nancy Viviana Picón Martínez, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Valentina Ravera, Adrián Ravier, Verónica Razzini, Karen Reichardt, Gastón Riesco, Cristian A. Ritondo, Jorge Rizzotti, Gonzalo Roca, Laura Elena Rodríguez Machado, Miguel Rodríguez, Yamila Ruiz, Javier Sánchez Wrba, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, Gisela Scaglia, Darío Schneider, Laura Soldano, Yamile Tomassoni, Rubén Darío Torres, Aníbal Tortoriello, José Federico Tournier, César Treffinger, Hernán Urien, Daniel Vancsik, Patricia Vásquez, Yolanda Vega, Andrea Fernanda Vera, Pamela Fernanda Verasay, Lorena Villaverde, Gino Visconti, Martín Yeza, Oscar Zago y Carlos Raúl Zapata.

Diputados que votaron en contra y ausentes

El rechazo estuvo encabezado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios provinciales, que cuestionaron el contenido y el alcance de la iniciativa.

Votaron negativamente (115): Hilda Aguirre, Ernesto “Pipi” Alí, Claudio Álvarez, Cristian Andino, Javier Andrade, Jorge Neri Araujo Hernández, Lourdes Micaela Arrieta, Martín Aveiro, Fernanda Ávila, Jorge Antonio Ávila, Marcelo Barbur, Luis Eugenio Basterra, Gustavo Bordet, Alejandrina Borgatta, Myriam Bregman, Juan Fernando Brügge, Santiago Cafiero, Celia Campitelli, Julieta Marisol Campo, Lucía Cámpora, Florencia Carignano, Carlos Daniel Castagneto, Jorge Chica, Carlos Cisneros, Mariela Coletta, Ricardo Daives, María Graciela de la Rosa, Natalia de la Sota, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Fernanda Díaz, Sergio Dolce, Gabriela Beatriz Estévez, Pablo Farías, Emir Félix, Jorge Fernández, Abelardo Ferrán, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Andrea Freites, Sebastián Galmarini, María Teresa García, Diego A. Giuliano, José Glinski, José Gómez, Juan Grabois, Ramiro Gutiérrez, Raúl Hadad, Itai Hagman, Ana María Ianni, Pablo Juliano, Máximo Kirchner, Moira Lanesan Sancho, Aldo Leiva, Cecilia López Pasquali, Jimena López, Martín Lousteau, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Mario Manrique, Marianela Marclay, Varinia Lis Marín, Juan Marino, Germán Pedro Martínez, Nicolás Massot, Guillermo Michel, Fernanda Miño, Juan Carlos Molina, Matías Molle, Fernando Monguillot, Roxana Monzón, Cecilia Moreau, Hugo Antonio Moyano, Jorge Mukdise, Estela Mary Neder, Sebastián Nóblega, Kelly Olmos, Blanca Inés Osuna, Marcela Marina Pagano, Sergio Omar Palazzo, Claudia María Palladino, María Graciela Parola, Esteban Paulón, Gabriela Pedrali, Paula Andrea Penacca, Miguel Ángel Pichetto, Horacio Pietragalla Corti, Néstor Pitrola, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Agustina Lucrecia Propato, Ariel Rauschenberger, Santiago Luis Roberto, Agustín Oscar Rossi, Marina Dorotea Salzmann, Nancy Sand, Sabrina Selva, Adriana Cristina Serquis, Vanesa Raquel Siley, Guillermo Snopek, Julia Strada, Jorge Taiana, Rodolfo Tailhade, Caren Tepp, Pablo Todero, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Alfredo Trotta, Eduardo Félix Valdés, M. Elena Velázquez, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Pablo Raúl Yedlin, Natalia Zaracho, María Inés Zigarán y Christian Alejandro Zulli.

Ausentes (6): Sergio Guillermo Casas, Ignacio García Aresca, Javier Noguera, Juan Schiaretti, Paulo Agustín Tita y Alejandra Torres.