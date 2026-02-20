La Caja de Crédito de la Capital informó que, con el objetivo de agilizar el otorgamiento de los créditos escolares, se ha dispuesto un cronograma especial de atención presencial.
Turnos programados (18 al 20 de febrero):
Durante la próxima semana, la atención estará destinada exclusivamente a las más de 2.000 personas que ya solicitaron su turno y fueron contactadas previamente por el equipo de la Caja para presentar su documentación.
Horarios de atención (Doble turno):
Mañana: 08:00 a 13:00 h.
Tarde: 16:00 a 20:00 h.
Información sobre nuevos turnos
Debido a la gran demanda, el Sistema de Turnos Online se encuentra temporalmente inhabilitado. Una vez que se complete el procesamiento y la liquidación de las solicitudes actuales, el turnero se habilitará nuevamente para el resto de los interesados.
Desde la comuna capitalina se recuerda a los vecinos que este esquema de doble turno busca dar una respuesta rápida y efectiva a cada familia municipal antes del inicio del ciclo lectivo.