​La Caja de Crédito de la Capital informó que, con el objetivo de agilizar el otorgamiento de los créditos escolares, se ha dispuesto un cronograma especial de atención presencial.

​Turnos programados (18 al 20 de febrero):

​Durante la próxima semana, la atención estará destinada exclusivamente a las más de 2.000 personas que ya solicitaron su turno y fueron contactadas previamente por el equipo de la Caja para presentar su documentación.

​Horarios de atención (Doble turno):

​Mañana: 08:00 a 13:00 h.

​Tarde: 16:00 a 20:00 h.

​

Información sobre nuevos turnos

​Debido a la gran demanda, el Sistema de Turnos Online se encuentra temporalmente inhabilitado. Una vez que se complete el procesamiento y la liquidación de las solicitudes actuales, el turnero se habilitará nuevamente para el resto de los interesados.

Desde la comuna capitalina se recuerda a los vecinos que este esquema de doble turno busca dar una respuesta rápida y efectiva a cada familia municipal antes del inicio del ciclo lectivo.